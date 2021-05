Nuria Roca defiende a los adolescentes durante la pandemia: “Se merecen un homenaje”

“Las redes tienen que ser un reflejo de mi personalidad y de todo lo que forma mi mundo, pero sin excesos. Hay que controlarlo. Pero cuando yo he ido al parque con los niños no les he tapado la cara. Hay que llevar las cosas con normalidad”, ha comentado, para responder a quienes puedan criticar su uso bastante abierto de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 835.000 seguidores.

La colaboradora de El Hormiguero de 49 años ha agregado que para ella “la mejor forma de empatizar con los demás es no darte importancia”, y precisamente por ella que aparezca en un momento dado en las redes un rincón de su casa no quiere decir que dé entrada libre a su intimidad.

“Ellos cogen la mascarilla, la llevan siempre puesta. No prescinden de ella. Por ejemplo, a mí se me olvida. Los adolescentes son mucho más automáticos y se merecerán un homenaje cuando pase este momento tan complicado” , ha añadido la presentadora, rompiendo una lanza por los más jóvenes.

“Yo estoy alucinando con los adolescentes y con los que no lo son tanto porque lo viven de una manera muy normal: asumen la privación de libertad con mucha normalidad, algo que me sorprende”, ha confesado la valenciana, para quien es asombrosa la capacidad que tienen los más jóvenes de incorporar nuevas rutinas en su día a día mientras que “a los adultos nos cuesta más”.

