Núñez: ‘Yo me sentí ganador’

El boxeo profesional panameño carece actualmente de una figura que represente la esperanza de mejores días y José “Magnífico” Núñez parece tener las cualidades para tomar esa bandera.

Núñez, de 22 años, cumplió una muy buena presentación la noche del miércoles en su debut en el exigente mercado norteamericano, en un pleito contra el armenio Aram Avagyan, el cual terminó en empate mayoritario luego de ocho intensos asaltos de pura acción.

A juicio de muchos entendidos, el oriundo de Curundú, en la ciudad capital, fue despojado de un triunfo claro, pues los jueces Tom Carusone y John McKaie votaron 76-76 en sus respectivas tarjetas, mientras que Peter Hary dio la suya al panameño, 77-75.

Datos sobre el púgil José Núñez 25 % es la efectividad de golpes de Núñez, quien lanzó 484 y conectó 122, incluyendo 53 impactos al cuerpo, según ShoStats. Avagyan tuvo un 29 % (136 de 471). 11-0-2 es el récord con el que queda Núñez tras esta pelea. De sus 11 victorias, 4 han sido por nocauts. 2 es la cantidad de peleas que ha realizado en el extranjero.

“Estoy un poco molesto, pero bueno, fue un empate con sabor a victoria, ya que yo me sentí ganador”, señaló Núñez a La Prensa, minutos después de la pelea. “Sé que en Panamá y aquí, en Estados Unidos, el público me vio ganar. Ahora queda seguir trabajando para ver si viene una revancha”, agregó.

Núñez cree que ganó con claridad los asaltos 2, 3, 4, 5 y 8. Incluso en el cuarto logró conectar un uppercut de derecha al rostro del armenio, que le provocó un sangrado nasal el resto del pleito.

De igual manera, reconoció que desde el quinto asalto presentó molestias estomacales.

“No sé si algo me cayó mal. Si notan en el séptimo asalto, el dolor de estómago me dio más fuerte, pero tuve alma de guerrero y luché hasta que se me quitara. Ya en el asalto 8, la esquina me ayudó para cerrar fuerte, porque sabía que los jueces acá a veces votan injustamente”, explicó el gladiador.

¿Habrá revancha?

Carlos González, quien -junto a Enrique McIntyre y José Murillo- maneja la carrera de Núñez, dijo que tras esta buena presentación de su pupilo no se descartan más peleas en Estados Unidos e incluso una revancha contra Avagyan.

“Yo creo que Josecito hizo lo suficiente como para llevarse el triunfo, sin embargo no se dio. Creo que si hubiese entrenado por un tiempo más largo en Estados Unidos habría ganado más claramente. Ya estuve hablando con [el promotor] Sampson [Lewkowicz] y pudiera venir una revancha”, precisó González.

“ Josecito dio una buena impresión ante un peleador que había hecho más de 300 peleas a nivel olímpico, contra solo las 30 que hizo él”. Carlos González, apoderado de boxeadores

Para González, el hecho de que Núñez haya entrenado en suelo norteamericano durante el último mes previo a la pelea sirvió de mucho, pues se preparó en otro clima, por primera vez hizo su peso bien y le han enseñado otras cosas.

“Nosotros consideramos que sería de gran beneficio para José que él se quede entrenando en Estados Unidos. Tiene un talento natural, pero también hay cosas por corregirle y otras que enseñarles. Con 22 años es un diamante en bruto que debe pulirse con las herramientas perfectas”, recalcó el manejador.

Por lo pronto, Núñez regresará al país, para tomar unas semanas de descanso.