“Nunca voy a ser el Ferguson del Real Madrid”, dice Zidane

“Esta noche hemos hecho un gran partido, nuestra victoria es merecida y el primer puesto (de grupo) también, y lo que hizo Karim me impresiona, pero no me sorprende”, afirmó Zidane.

“Lo que pienso es el día a día, la suerte que tengo de estar en este club con estos jugadores. Incluso los momentos complicados me gustan, no sólo cuando ganamos”, aseguró Zidane en rueda de prensa.

“Nunca voy a ser el Ferguson del Real Madrid, eso seguro”, dijo con una sonrisa, antes de añadir que “quiero disfrutar de lo que estoy haciendo, no sé cuanto tiempo me voy a quedar, ni lo pienso”.

