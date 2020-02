“Nunca podré agradecer lo suficiente a mi madre hacerme del Atleti”

Por último, preguntado por su relación con los presidentes de ambos clubes, Almeida dijo tener un “estupendo” trato con ambos. “La primera vez que me vi con Florentino Pérez, que fue cuando vino a explicarnos la ampliación del Bernabéu, hablamos más del Real Madrid y del Atleti que de la propia ampliación . Y no negué mis colores en ningún momento”, remarcó.

“Yo soy del Atlético porque mi madre me hizo del Atleti llevándome al Calderón con 6 o 7 años. Ella fue la que me inoculó el veneno. Nunca se lo podré agradecer lo suficiente “, bromeó el actual alcalde madrileño en declaraciones a Radio Marca, donde participó en la previa del derbi madrileño que enfrentará este sábado a Real Madrid y Atlético.

