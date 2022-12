“Nunca me dijo que quisiera irse. Dejémosle en paz”

“Nunca me dijo que quisiera irse. Es hora de terminar esto y parar “, ha pedido Santos, que ha indicado que la única vez que ha hablado con el ganador de cinco Balones de Oro fue antes del encuentro ante Suiza, cuando le explicó las razones de su suplencia: “No estaba feliz con la conversación, como es normal”, ha reconocido el técnico, que ha detallado que cada uno dio su punto de vista en la conversación pero “nunca me dijo que iba abandonar la concentración de Portugal” , ha recalcado en varias ocasiones.

You May Also Like