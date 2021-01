“Nunca más”: Özil cierra la puerta a un regreso con Alemania

El futbolista de 32 años comenzó el domingo a entrenarse con sus nuevos compañeros, pero no debería jugar los próximos partidos debido a su falta de forma física, al no haber jugado ningún partido desde marzo.

“Cuando tomo un camino, no doy media vuelta. Deseo éxitos a la selección alemana, pero nunca más”, volverá con ella, declaró, añadiendo que no se plantea tampoco jugar otra vez en la Bundesliga.

You May Also Like