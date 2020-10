nunca más de 10 veces al día y mejor sin perfume

Para que este tipo de problemas no vaya a más, recomiendan evitar el uso de maquillaje, lavar la cara con agua templada y usar limpiadores suaves no jabonosos y sin fragancias.

No obstante, subrayan que el uso de los geles se tiene que hacer en el caso de que no sea posible lavarse las manos con agua y jabón, que es lo más recomendable.

Los dermatólogos advierten que cada vez se detectan más casos de dermatitis en niños con lo que a la hora de la higiene de manos como medida preventiva frente a la COVID-19 recomiendan agua y jabón, pero si no se puede usar geles hidroalcohólicos sin perfume y no más de diez veces al día.

