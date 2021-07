Nunca le digas a Julianne Moore que está “envejeciendo con gracia” porque lo ve “totalmente sexista”

“Hay tanto juicio inherente al término ‘envejecer con gracia’… ¿Existe una forma descortés de envejecer? No tenemos otra opción. Nadie tiene control sobre el envejecimiento, así que no es algo positivo o negativo, simplemente es”, hacía ver.

La expresión “envejecer con gracia” es de las que más le molestan, según dijo en una entrevista en la revista As If, al considerarla sexista, pues no suele utilizarse para los hombres.

