‘Nunca fui vacunado, nunca empujó el émbolo’… Minsa investiga el caso

En la tarde de hoy 9 de marzo, comenzó a circular un video en el que se aprecia a una enfermera vacunando a un señor.

El video se hace viral luego de que la profesional de la salud nunca presiona el émbolo, lo que llamó la atención de cientos de internautas, quienes alegan que no vacunaron al señor.

Ante la situación circuló el mensaje del señor que aparece en el video, “Buenas tardes amigos (as) soy Venancio y con este video hago la denuncia pública que hoy fue al auto exprés del Parque Omar a vacunarme a las 12 del mediodía y el video demuestra claramente que no fui vacunado, porque la enfermera nunca empujó el émbolo de la jeringuilla para inyectarme. Este video, se los pasé a familiares y amigos que son médicos y categóricamente afirman QUE NO ME VACUNARON. Esto es una falta de respeto a mi persona, fuera del tiempo y dinero que me gasté en Uber para ir hasta el Parque Omar. He tratado de comunicarme con el Despacho de la Primera Dama y ha sido imposible. Saludos y estas cosas hay que denunciarlas y el que sale en el video soy yo.

El Ministerio de Salud, informó que investigan el caso.

Hasta el corte de hoy del programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Minsa reporta que desde el 20 de enero a la fecha se han aplicado 214.492 dosis de vacunas COVID-19 en todo el país.