Nunca es tarde para ahorrar e invertir

Si tengo claro que mi objetivo es ahorrar, debo plantearme dentro de mi presupuesto tres gastos fijos: el monto mensual que voy a ahorrar, otro es el monto o prima a pagar de un seguro de salud y un tercero, si tenemos familia, es la prima de un seguro de vida. Si bien, pagar primas de seguro parece un gasto que no se recupera, si no se dan los eventos que están cubriendo, es justamente esa protección la que buscamos tener, en caso de una enfermedad o para no dejar sin respaldo económico a la familia.

