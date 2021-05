“Nunca debería haber tenido un volante de F1”

Telecinco vuelve a emitir la Fórmula 1 después de trece años desde que lo descartaron. La vuelta de Fernando Alonso y un cambio contractual que se lo permite con el cambio de derechos de Movistar a DAZN ha permitido que este fin de semana se vea el GP de España en televisión en abierto.





Para conducir la narración han tirado de una voz de la casa, y bien conocida por los espectadores veteranos. Gonzalo Serrano, que compartió micrófono con Antonio Lobato en los años de gloria de Alonso, volverá a retransmitir un Gran Premio, y contará con un expiloto a su lado como Jaime Alguersuari. El catalán, ex de Toro Rosso (actual AlphaTauri), dejó la competición sin encontrar hueco, se dedicó al mundo de la producción musical y volvió a reaparecer en el paddock como comentarista en la primera época de Movistar F1.

No es la primera vez que Serrano y Alguersuari se cruzan, y aunque este fin de semana compartirán cabina (no están en Montmeló, allí sólo ha viajado Matías Prats Jr. como reportero), la opinión mutua no fue buena siempre. Así se desvela de una entrevista que concedió el periodista y director del programa ‘Más Que Coches‘ a un blog en 2013.

Preguntado por Felipe Massa (por entonces piloto de Ferrari) y la eventual vuelta de Alguersuari a la F1, que no se produjo, Serrano no se mordió la lengua: “Mi opinión sobre Massa es sobradamente conocida. Para mi no es un piloto Ferrari y lo demuestra carrera tras carrera, lo que sucede es que si cuentas con buenos padrinos todo es más fácil. El caso de Alguersuari es similar; sigo pensando que nunca debería haber tenido un volante porque esta muy lejos de lo que debe de ser un piloto de F1. Creo que había otros corredores como Marcos Martínez, que es nuestro probador, que deberían haber llegado antes de él, pero ya se sabe que sin dinero no haces nada“.

“Sigo pensando que nunca debería haber tenido un volante porque esta muy lejos de lo que debe de ser un piloto de F1”

Habrá que ver si Alguersuari se cobra la ‘factura’ o lo obvia. Telecinco emite la clasificación y la carrera del GP de España, ambos a las 15:00h del sábado y el domingo.