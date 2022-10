nunca bebe alcohol, no tiene pareja y todo el dinero que gana lo dona

Todos los ingresos del libro se destinarán a la caridad, dice, y aunque “sería bueno tener dinero”, espera iniciar un debate. “Creo que estamos más o menos moralmente obligados a ser activistas, pero realmente no puedes ganarte la vida con esto . Cuando se trata de artistas o personas influyentes, pueden ganar dinero sin que la gente se enfade con ellos, pero yo no puedo”, dice.

La activista climática sueca, que actualmente tiene 19 años, también reveló que no gana dinero por su actividad: vive únicamente de su beca estudiantil. Greta va a lanzar su primer libro, The Climate Book, el 27 de octubre y pretende ser el manual para comprender qué está sucediendo en el mundo, por qué y cómo cambiarlo.

Del mismo modo, no tiene novio: “Si me acerco a ellos, eres más vulnerable. Así que tienes gente que te admira, pero también eres mucho más vulnerable”, dijo.

“Nunca saldría a beber… Nunca haría nada… estúpido, y no sé si es porque soy ese tipo de persona o si es porque no quiero ser vista. Supongo que podría ser por ambos motivos”, dijo.

Greta Thunberg ha concedido una entrevista a The Times, en la que revela algunas cosas como que no bebe y que nunca se ha emborrachado , así como que no tiene pareja.

