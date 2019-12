Numerología y el nueve | La Prensa Panamá

De las “ciencias” metafísicas (tarot, astrología, quiromancia, etc.), la numerología, o el significado de los números, es la menos conocida o entendida. Acaba el año 2019 con lecciones, sacudones emocionales, decepciones monumentales y momentos de confrontación contra nuestra esencia misma que serán irrepetibles.

Quizás por haber crecido en un ambiente donde el juego de la lotería era negocio, pasión, aprendizaje y tema recurrente de conversación he llegado a apreciar los números desde una perspectiva más humana: un indicador financiero va mucho más allá de numerador dividido por un denominador cuyo resultado será incluido en una estadística fría que quizás no impacte la vida de nadie.

La humedad que ahoga hace extrañar la brisa veraniega de hace un par de tardes; brisa que ya no sentirán los niños que en este año 2019 murieron de hambre en uno de los países más ricos per capita de la región. Las lluvias torrenciales que provocaron una y otra inundación dan paso a otra temporada seca que seguirá cuestionando la naturaleza humana capaz de conspirar para que 15 personas mueran en una cárcel. Estos desgarradores episodios hacia finales de década me transportan a 1979, cuando protestas se daban frente a la iglesia Don Bosco en Calidonia y astutamente el señor Mendoza me extrajo del busito colegial que él manejaba y prácticamente arrastrándome por la acera logró entregarme sano y salvo en mi casa esquivando así la casi mortal golpiza que sufriera el doctor Miguel Antonio Bernal en esos violentos días.

Diciembre de 1989 agobió de luto y dolor a los hogares panameños como pocos eventos en la historia republicana ante la acción militar de un ejército foráneo que repercutió en el aparatoso final de una dictadura de 21 años y al replanteamiento del modelo de país democrático que anhelaban muchos.

El costo fue muy alto y algunos sienten que el reconocimiento a ese 1989 está pendiente. Con el pasar de los años llega diciembre de 1999 cuando el país se entrega a la alegría que provoca éxtasis por haber alcanzado la plenitud soberana con la reversión administrativa y geográfica del Canal de Panamá a manos panameñas ya sin injerencias que en el pasado reciente tanto dolor y pena habían provocado.

2009 es año de elecciones en Panamá y se registra un triunfo histórico por parte de una oferta electoral compuesta por dos empresarios en los que el país cifró las más altas esperanzas para refundar el país apegándose a la batalla contra la corrupción y la necesaria canalización de recursos para tener instituciones más fuertes.

En medio del innegable crecimiento económico técnico de la última década, pues llegamos al cierre del año 2019 lejos del país robusto en decencia, alejado aún de los sólidos pilares educativos necesarios para un futuro diferente y adoleciendo de fallas trascendentales en materia de administración de justicia que nos ponen en desventajas comparativas y competitivas contra otros que en la región quizás han tomado conciencia y acción para rehacer senderos hacia igualdad y prosperidad. Y es así como los finales del ‘79, ‘89, ‘99, ‘09 y ‘19 marcan nuestra historia de manera particular entre reversiones, intervenciones, violaciones de derechos humanos, violencia callejera, decepciones y esperanza. Dicen que el número 9 es el de la persistencia, la generosidad y la capacidad de empuje. Sin ser maestro en el arte de la numerología lo que sí es cierto es que ha estado presente en momentos determinantes y hoy ya en las postrimerías de vida del último nueve de esta década resta entregarnos al trabajo sin más dilación y dejar que arranque un nuevo capítulo en la rica historia de nuestro Panamá. ¡Con más fe y más fuerza que nunca!. ¡Felicidades!

El autor es economista