Nuevos pagos de estímulo están por llegar a millones que califiquen

“Lo que hemos visto en los datos es que los problemas reales en juego aquí son la pandemia y las personas que necesitan abordar cuestiones como el cuidado infantil”, mencionó Psaki. También señaló que las personas tienen “miedo” de volver al trabajo antes de ser vacunadas y que cuando miran los datos no han visto los beneficios mejorados como un “factor determinante generalizado de que las personas no regresen al trabajo”. Para mayor información lee esta noticia.

“Insistiremos en que se cumpla la ley con respecto a los beneficios”, dijo Biden el lunes. “Pero no vamos a dar la espalda a nuestros compatriotas”. Cuando se le preguntó sobre los estados que optaron por no participar el jueves, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el razonamiento de los gobernadores estaba “fuera de curso”.

“En Arizona, usaremos dinero federal para alentar a la gente a trabajar… en lugar de pagarle a la gente para que no trabaje”, dijo el gobernador Doug Ducey en un comunicado anunciando que Arizona ofrecería bonificaciones únicos a los trabajadores que regresen. Pero el presidente Joe Biden ha dicho que los beneficios federales no son la razón por la que la gente no regresa al trabajo.

