Nuevos diseñadores y grandes ausencias en la 71 edición de la MBFWM

El viernes 31, a primera hora se verán las creaciones de Dominnico, diseñador fetiche de Rosalía y favorito de Aitana o Lady Gaga. Después, presentarán su trabajo The 2ND Skin Co, Angel Schlesser, Teresa Helbig, Ana Locking.

“Por el momento, no quiero hacer doblete, más cuando en nuestro país no hay cultura de moda en la calle”, declara a EFE Alejandro Gómez Palomo, alma de la firma Palomo Spain.

