Nuevos directivos de la CSS: se necesita ‘cambios’ y ‘reingeniería’

Dos de los recién ratificados miembros de la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) -Aida de Maduro y Alfredo Macharaviaya, representantes de los empleadores y de los técnicos y profesionales de la salud, respectivamente-, coincidieron en que se deben hacer cambios en los procesos internos de la junta directiva, para mejorar su accionar.

Macharaviaya -que es miembro suplente en la junta directiva- subrayó que se necesita una “reingeniería” en los procesos internos de ese ente colegiado, a fin de cumplir con la Ley 51 de 2005.

Según esa normativa, la junta directiva es responsable de fijar las políticas para el funcionamiento, mejoramiento y modernización de la entidad, así como de supervisar y vigilar su administración, a fin de que la CSS cumpla con sus objetivos de una manera segura, eficiente, rentable y transparente.

Mientras, Maduro considera que a la junta directiva llegan, en busca de solución, conflictos laborales, cuando esta no es una instancia del Ministerio de Trabajo. “Sí se necesitan modificaciones en los procesos”, acotó.

‘Hay directivos de la CSS con 10 y 20 años de estar allí’

El desempeño de la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) viene siendo cuestionado, en los últimos años, debido a su poca beligerancia ante la situación crítica del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (de pensiones), la falta de medicinas e insumos en las instalaciones, y por su papel ante proyectos como el de la Ciudad de la Salud, entre otros problemas que aquejan a la CSS.

La Caja de Seguro Social fue fundada el 21 de marzo de 1941, por medio de la Ley No.23. Archivo

Otro aspecto que también cuestionan organizaciones como la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal) o el Comité de Protección al Paciente es que integrantes de la junta directiva, pasen décadas en esos cargos.

Con este complejo escenario deberán lidiar dos de los recién ratificados miembros de la junta directiva: Alfredo Macharaviaya, representante de los técnicos y profesionales de la salud, y Aida de Maduro, representante de los empleadores.

De hecho, ambos están de acuerdo en que la junta directiva requiere modificar varios de sus procesos y apelar a la eficiencia.

En el caso de Macharaviaya, quien es médico, considera que “la insatisfacción ciudadana está justificada”.

Junta directiva Son 12 principales y 10 suplentes. Principales: Esmeralda Buchanan, Miguel Edwards, Aida de Maduro, Guillermo Puga, Gregorio Guerrel, Fernando Méndez, Manuel Pérez Rodríguez, Camilo Valdés, Roberto Valencia, Luis Sucre, Héctor Alexander y Gerardo Solís.

Señaló que se necesita hacer una reingeniería de procesos de la junta directiva, a fin de cumplir de manera efectiva y eficiente con el mandato consignado en la Ley 51 de 2005.

“La junta se ha vuelto una instancia de apelación para resolver procesos administrativos en la Caja. Una junta directiva no ve ese tipo de asuntos y casos”, dijo.

Responsabilidades

La Ley 51 establece que la junta directiva es responsable de fijar las políticas para el funcionamiento, mejoramiento y modernización de la CSS, así como de supervisar y vigilar su administración, a fin de que la institución cumpla con sus objetivos de una manera segura, continua, eficiente, rentable y transparente.

Macharaviaya manifiesta que la Ley 51 le dio a ese cuerpo colegiado la responsabilidad de cumplir con algunas funciones que se podrían resolver en otra instancia. Agrega que todas estas deficiencias deben contemplarse en el futuro diálogo que se instalará para salvar el programa de Invalidez, Vejez y Muerte.

Maduro subrayó que hay que hacer algunas modificaciones para alcanzar una mayor eficiencia. “Pareciera que hacemos un trabajo administrativo. Nosotros no somos una instancia del Ministerio de Trabajo”, acotó.

Según Maduro, ahora mismo la junta directiva solo puede decir sí o no en los procesos de compras de la entidad, ya que no tiene injerencia en los procedimientos previos para ejercer una mayor fiscalización o hacer sugerencias. “Lo ideal es que estos procesos lleguen antes de su ejecución, y no cuando ya fueron ejecutados y solo requieren aprobación o no del pago”, destacó.

La empresaria asegura que no se trata de cogobernar, sino fiscalizar y acompañar la gestión, como dice la ley.

Cambios y molestia

Sobre este tema, la presidenta de la junta directiva de la CSS, Esmeralda Buchanan, aseguró que trabajan en agilizar varios procesos.

En cuanto al bajo perfil de la junta directiva, Buchanan argumentó que, por ejemplo, en el caso del desabastecimiento de medicinas, trabajan en una mejor coordinación con el director de la CSS, Enrique Lau Cortés.

“Yo pienso que hay personas que no saben que la junta directiva tiene funciones específicas y a veces quisieran que uno fuera más allá. Está bien que nos exijan, pero siempre cumpliendo con la ley”, destacó.

El coordinador de la Comenenal, Domingo Moreno, sostuvo que uno de los principales deberes de la junta directiva es vigilar el buen funcionamiento de la entidad, pero no lo hacen.

“Hay directivos con 10 y 20 años de estar allí, y su papel de vigilantes no lo hacen. Tú me tienes a una persona en un puesto por 20 años y la empresa no funciona, yo lo destituyo. ¿Cómo es posible que personas como Guillermo Puga [representante de los trabajadores] tenga más de una década como miembro de la junta directiva, cuando la empresa, en este caso la CSS, cada vez está peor?”, se lamentó.

Para Roger Barés, presidente del Comité de Protección al Paciente, los directivos no deben estar más de dos periodos en la junta. “En el conflicto legal de la Ciudad de la Salud, la junta no ha dicho nada. Dejaron solo al director en esta batalla”, apuntó.

La junta directiva de la CSS está conformada por 12 miembros principales y 10 suplentes, quienes representan a trabajadores, empresarios, jubilados, Gobierno y otros sectores.