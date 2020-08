Nuevos datos sobre tres futuros tratamientos para pacientes con cáncer de hígado

El estudio IMbrave150 , presentado en DILC 2020 y ahora publicado en el ‘New England Journal of Medicine’ , investigó la combinación de atezolizumab y bevacizumab (atezo + bev) frente a la terapia sistémica estándar, sorafenib. En este ensayo aleatorizado, de etiqueta abierta, los pacientes con HCC irresecable que no habían recibido tratamiento sistémico previo fueron tratados con atezolizumab 1200 mg por vía intravenosa (IV) + bevacizumab 15 mg / kg IV o sorafenib 400 mg dos veces al día.

El cáncer de hígado es la segunda causa más común de muerte por cáncer en todo el mundo, y el HCC representa más del 90% de los cánceres de hígado primarios. Alrededor del 90% de los CHC están asociados con factores de riesgo generalizados, como la infección crónica por hepatitis B y C, la enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD), la ingesta de alcohol y la exposición a aflatoxinas.

You May Also Like