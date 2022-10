Nuevos afiliados al PRD: ¿convicción o clientela?

En efecto, en la jornada de inscripción, el PRD tiró la casa por la ventana: camisas con el logo del partido y nombres de los políticos, gorras, banderas, transporte para movilizar personas, comida, música. Pero, el proceso también tendría otra inversión que no es pública. Esa en la que está enquistada la actitud clientelar de la que habla Leonor Calderón. “En una investigación de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana sobre barreras que impiden la participación política de las mujeres, tuvimos la oportunidad de ver que efectivamente en Panamá, un gran porcentaje de personas se inscriben en los partidos políticos porque van a recibir algo a cambio o porque es un requisito para algo. No porque tengan la convicción de hacerlo”, sustentó.

Blandón, en tanto, asegura que pese a las centenas de miles de inscritos, vaticina una derrota para el colectivo gobernante en el 2024. “Podrán haber inscrito ayer 50, 100 mil, los que quieran, no son votos y al final el PRD no tiene la más mínima posibilidad de ganar la próxima elección, por todo el desgaste que este gobierno tiene”, aseguró en Telemetro .

Edwin Cabrera recuerda que la historia demuestra que el 100% de los afiliados no votan por el partido en el cual están inscritos. Prueba de ello, añadió, es que el PRD estuvo 10 años fuera del poder. No ganó dos elecciones consecutivas, esto a pesar de ser la agrupación más grande del país. El analista considera que el reto que tiene ahora el PRD no es inscribir más gente. Su verdadero desafío político, dijo, es convencer al electorado de que ellos son una opción para el 2024, mientras que la administración Cortizo continúa en funciones y con “un evidente y acelerado desgaste”.

