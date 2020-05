Nuevo protocolo en MLB: Ducharse en casa y no escupir

No se emitirá video en la pizarra del estadio, pero se seguirá sonando música. Aunque no se permitirá la presencia de público, al menos al comienzo, se usará una grabación de audio para complementar las transmisiones televisivas.

The Associated Press obtuvo una copia del documento, enviado el viernes a los distintos clubes. Los parámetros, reportados originalmente por el sitio The Athletic, son todavía tema de negociación con el sindicato de peloteros.

