Nuevo medio de pago excepcional de los tributos

Los departamentos de cobranzas, de cobro coactivo de la DGI, o la comisión de evaluación de pago en especie (en casos complejos) y a solicitud del Director, serán los responsables de analizar la solicitud de dación en pago en especie presentada y emitirán un informe de evaluación (en un plazo no mayor a 30 días calendarios) en donde detallen su recomendación de aceptarla o no; previo a su admisión y valoración.

