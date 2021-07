Nuevo juicio de Martinelli es fijado para el 21 de julio

A su salida del salón de audiencia, Camacho González expresó que las peticiones de la fiscalía y querellantes fueron “ilógicas”. Sobre la petición de vigilancia que hicieron los querellantes y la fiscalía, indicó que su cliente tiene custodia por ley día y noche, debido a su condición de expresidente de la República. Sobre la comparecencia de Martinelli al juicio el próximo 21 de julio, el abogado adelantó que él (Martinelli) “está en estos momentos convaleciente”. “Yo no soy médico, sé que la situación del él es una situación compleja de la cual no voy a referirme ya que el tribunal pidió confidencialidad, pero es un hecho público y notorio que fue sometido a una intervención y quedó constancia que no es una intervención cualquiera (….)” dijo.

El abogado Carlos Herrera Delegado, en nombre de los querellantes, dijo al Tribunal que el informe de medicina legal “es claro”, y que el exmandatario se sometió a una cirugía electiva “con mucha más anticipación” y no dos días antes de la fecha de juicio. Los demandantes también solicitaron al tribunal que declara en rebeldía a Martinelli, y que se le vigilara. Lo mismo pidió el fiscal contra la delincuencia organizada, Ildeman Camaño, quien formó parte del equipo del Ministerio Público en el acto. Pero las juezas no les concedieron estas peticiones y alegaron la situación de salud de Martinelli “es justificada”.

