Nuevo juicio contra Ricardo Martinelli no tendría futuro

“Como abogado te puedo señalar que no le veo futuro a un nuevo juicio, máxime cuando el Tribunal de Apelaciones llegó a la conclusión de que este solo será juzgado por el supuesto delito de pinchazos, mal veo prosperidad en un caso, donde el perito Luis Rivera Calles dijo y lo exteriorizó, que no se le había permitido hacer todas las pericias a fin de dar con la fuente primaria, que una vez descubierta se pudiese llegar a la ineludible conclusión que el exmandatario era el autor de los famosos pinchazos” , expresó.

You May Also Like