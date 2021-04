nuevo iPhone 12 morado, nuevo AirTag y coloridas iMac

La nueva iMac estará disponible durante la segunda quincena de mayo y tiene un precio inicial de US$ 1.299 para cuatro colores y de US$ 1.499 para los otros tres colores con funciones adicionales.

El nuevo Apple TV 4K estará disponible en preventa a partir del 30 de abril a un precio inicial de US$ 179. El nuevo control remoto Siri se venderá por separado por US$ 59.

El buscador Bluetooth de Apple es de acero inoxidable y resistente al agua y polvo. Se podrá personalizar con emojis o palabras. La preventa del AirTag inicia el 20 de abril y estará disponible a partir del 30 del mismo mes. El precio por una sola unidad es de US$ 29 o se pueden comprar cuatro por US$ 99.

El AirTag es un localizador Bluetooth, con forma de una pequeña ficha redonda, que se conecta con la app Find My de Apple y te ayuda a encontrar objetos como llaves, carteras, ordenadores portátiles o incluso el coche. De acuerdo con Apple, el AirTag “está diseñado para rastrear cosas, no personas”, por lo que mantiene los datos de ubicación del usuario anónimos con cifrado de extremo a extremo.

