Nuevo hallazgo de coronavirus en semen de hombres

Todavía no está claro si el coronavirus puede propagarse de esta manera. Encontrar evidencia de virus no significa necesariamente que sea infeccioso.

“Incluso si el virus no puede replicarse en el sistema reproductor masculino, puede persistir, posiblemente como resultado de la inmunidad privilegiada de los testículos”, agregó el equipo. La inmunidad privilegiada significa que el sistema inmunitario no puede alcanzar completamente la región para atacar a los invasores virales.

You May Also Like