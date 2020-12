Nuevo encierro… Salida por género y último número de la cédula

4 de enero hasta el 14 de enero (Cuarentena total) Cuarentena total y toque de queda a partir de las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. para las provincias de Panamá y Panamá Oeste. Sin jornada laboral. Para el resto de las provincias se mantiene el toque de queda a partir de las 7:00 p.m. y rige las restricciones por género. Durante la cuarentena solo se permitirá salir a comprar víveres y medicamentos, en supermercados,farmacias, abarroterías. También abrirán ferreterías, clínicas, veterinarias, estaciones de combustibles y servicios esenciales. Los negocios esenciales solo abrirán hasta las 7:30p.m. Las compras se harán por género y según el último número de cédula. Mujeres salen lunes, miércoles y viernes; hombres los martes y jueves. Los cercos sanitarios siguen vigentes hasta las 5:00 a.m. del 4 de enero.

