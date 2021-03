Nuevo director de la Senniaf será escogido mediante concurso

5. Certificación de entidades gubernamentales, no gubernamentales de reconocido prestigio u organizaciones internacionales, en la que conste la experiencia no menor de cinco años en materia de derechos humanos de niñez y adolescencia a nivel público o privado, así como en actividades relacionadas con las materias objeto de la Ley 14 de 2009.

“Como lo he hecho en oportunidades anteriores, con el ánimo de promover la más amplia transparencia y asegurar la mayor participación ciudadana posible, y tratándose de un tema tan sensible como los derechos de las niñas, niños y adolescentes del país, he solicitado a la Junta Directiva de la Senniaf convocar a un concurso para seleccionar, entre las cinco personas mejor evaluadas, al nuevo Director o Directora de la institución”, declaró el presidente Cortizo Cohen al referirse a la convocatoria.

