Nuevo camino para expandilleros

Tras cumplir su pena en prisión y con 28 años de edad, Gutiérrez decidió cambiar su vida y congregarse en una iglesia donde lleva ya cinco años. “Me hice la promesa de no traer más sufrimiento y dolor a la familia que me queda, de aferrarme a Dios, de pensar en mi futuro y el de mis cinco hijos, y no hacer sufrir a mi madre”.

You May Also Like