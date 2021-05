Nueve pautas para gestionar la competitividad entre hermanos

– No provocarles frustración. En general son los propios adultos los que sitúan el listón muy alto. Si en niño no llega o no cumple con las expectativas de sus padres muchas veces esta situación le provoca estrés, tristeza y puede repercutir negativamente en sus relaciones sociales y a nivel escolar.

– No fomentar un ambiente donde hay que demostrar quién sabe más o hace más . Mas que inculcarles que todos deben llegar a la misma meta es mejor que reconozcan que cada persona tiene las suyas propias y puede alcanzarlas. Se trata de empoderarles, de que desarrollen su propio sentido de la autosuperación respecto a sus propias habilidades no a las de los demás.

Cuando un niño es pequeño cualquier cosa puede ser motivo de competición con sus hermanos . Desde quién es más rápido corriendo, quién dibuja o canta mejor, quién se come antes un trozo de tarta o quién quiere más a papá y a mamá. La rivalidad es tan frecuente como natural entre los pequeños, sin embargo, si no les enseñamos a gestionarla correctamente a la larga puede derivar en problemas que afectarán tanto a su relación fraternal como a la autoestima . De hecho, un estudio publicado en la revista Pediatrics, realizado entre casi 4.000 niños de Estados Unidos, reveló que aquellos que rivalizaban con mayor frecuencia manifestaban puntuaciones más altas en síntomas relacionados con la ansiedad y la depresión .

