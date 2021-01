Nueve maneras de reconocer si tu relación de pareja es saludable

Compartir tiempo de calidad con el otro es un elemento clave para que la relación no acabe sumida en la rutina. Por muy ocupado que uno piense que está una de las prioridades para que la relación de pareja no se resienta es la de hacer cosas juntos y realizar proyectos nuevos .

Una pareja será más feliz si cada uno de sus miembros no deja su felicidad en manos del otro y cuando estar con otra persona es perfectamente compatible con mantener y seguir luchando por nuestras metas y sueños como seres individuales . Depender de la pareja en este sentido crea una situación de desequilibrio que no es sana para ninguna de las partes.

No basta con querer a alguien, disfrutar del tiempo juntos y apreciar lo que el otro nos aporta. No hay que dar nunca una relación por segura sino trabajársela día a día y hacerle saber al otro, mediante palabras, gestos o detalles, lo que representa en nuestra vida.

La canción en concreto se titula Being Alive (Estar vivo) y fue compuesta en 1970 por el icónico Stephen Sondheim para el musical Company que, a su vez, cuenta la historia de un hombre incapaz de comprometerse con una relación de larga duración . Y es que si en sus inicios todas las parejas son de color de rosa y viven su amor con mucho optimismo mucho más complicado resulta mantenerlas en el tiempo y no minar su robustez .

“Alguien que me abrace demasiado, alguien que me lastime demasiado”. Así cantaba el personaje de Charlie (Adam Driver) al final de la película Historia de un matrimonio de Noah Baumbach, que de forma tan humana se adentra en los últimos días de una pareja y los dolorosos procesos de divorcio.

You May Also Like