Nueve claves para identificar las ‘fake news’ sobre salud en Internet

Saber quién publica o divulga la noticia es clave para empezar a sospechar si tiene alguna intencionalidad concreta. Si es una persona o medio del que no has oído hablar, sospecha. Si, por, ejemplo, es un vídeo en el que una persona supuestamente acreditada habla de determinado tema, busca su nombre en Google. Puede que no sea tan fiable como parece.

Precisamente en colaboración con #SaludsinBulos en colaboración la SEEN (Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición) acaba de poner en marcha la campaña ‘Endocrinología y Nutrición Zero Bulos’ (#EyNZerobulos). Para ello ha elaborado una lista de consejos para ayudarnos a identificar y desmontar los bulos relacionados con la salud. Estos son algunos de ellos.

