Nuevas reglas de extra innings en MLB generan debate

“Creo que tiene sentido en cuanto a ponerle un fin a los juegos en esta acortada campaña”, comentó el gerente general de los Medias Blancas de Chicago Rick Hahn. “Francamente, en un año con 60 encuentros, ¿por qué no intentar algo diferente? ¿Por qué no experimentar un poco?”.

“Creo que es grandioso”, afirmó Yelich, jardinero de los Cerveceros y Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en el 2018. “Como jugador, no hay nada peor que los extra innings. Especialmente en una temporada como esta, cuando no puedes tener un juego de 15 o 16 entradas como están construidas las nóminas”.

