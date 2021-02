Nuevas cepas del SARS-CoV-2 y el aumento de casos en Panamá

En Panamá se detectó la variante D614G en marzo de 2020. De hecho, el primer genoma secuenciado en nuestro país era un representante que contenía las mutaciones de esta variante (https://www.lanl.gov/updates/covid-19-science.php), sugiriendo que Panamá no fue colonizado por la variante del SARS-CoV-2 original. No es sorprendente que la variante D614G tenga una proporción elevada en la población panameña. Ha tenido más de nueve meses para propagarse silenciosamente a nivel nacional.

El veredicto sobre este acusado no es fácil de impartir ni sentenciar, porque las evidencias científicas se debaten en tiempo real y no son claras o definitivas para establecer el desenlace preciso del delito.

