Nuevas acusaciones por acoso y maltrato laboral contra la duquesa: el ataque de furia de Meghan Markle contra su asistente personal

Los funcionarios del palacio indicaron que no tienen idea de lo que la pareja real le ha dicho a Winfrey, más allá de los avances publicados durante una intensa campaña promocional de la cadena CBS, que le habría pagado USD 7 millones a los duques por la exclusiva. “No tenemos ni idea de lo que dicen en la entrevista”, dijo la fuente . “Pero hay determinación de no jugar su juego. Hay una sensación muy clara desde arriba de que es mejor no reaccionar‘’.

Pero Isabel II ordenó una investigación tras conocer el supuesto maltrato por parte de la ex actriz hacia su personal. En un comunicado, dijo que su equipo de recursos humanos “revisará las circunstancias descritas en el artículo” y buscará hablar con los miembros actuales y antiguos de su personal. “La Casa Real no tolera ni tolerará el acoso laboral”.

