El 8 de junio, Nueva Zelanda anunció que no había casos activos registrados de la Covid-19 en el país, después de que la última paciente, una mujer de Auckland , no mostrara síntomas de la enfermedad en 48 horas . Hacía 17 días desde que se había informado del último caso en Nueva Zelanda, donde se han confirmado 1.506 positivos y 22 muertes.

Desde el ministerio de sanidad también se ha afirmado que se investigará cómo se produjo la cuarentena de las mujeres ya que “ las exenciones compasivas deberían ser raras y rigurosas , y parece que en este caso no se incluyeron los controles que esperábamos que ocurrieran. Eso no es aceptable”.

