Nueva York y Singapur son en 2022 las ciudades más caras del mundo

La encuesta de The Economist Intelligence Unit muestra también “el impacto de la fortaleza del dólar estadounidense” en la clasificación. Así, el valor desigual del euro explica algunos movimientos de las ciudades europeas. No es el caso de Londres y las urbes suizas (que no usan el euro) pero sí de Estocolmo (Suecia), Lyon (Francia) y Luxemburgo, que bajan en la lista.

