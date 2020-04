Nueva York supera los 4.000 muertos y EE UU encara su “semana más dura”

“Todo el mundo habla de las reservas [médicas] del Gobierno federal, pero no hay suficiente en las reservas federales para ayudar a Nueva York y a Ilinois y Texas, y Florida y California… Simplemente no es una opción. La única opción que veo es un despliegue nacional. Todo el mundo dice que estamos en tiempos de guerra, estamos en guerra y el virus es el enemigo”, dijo Cuomo.

You May Also Like