Nueva York se encamina a establecer salario mínimo a repartidores de comida

Las aplicaciones actualmente consideran a los repartidores como contratistas independientes y no como empleados, por lo que no perciben un salario mínimo, reembolso de gastos, horas extras u otros beneficios como seguro médico y se les paga en promedio 7.09 dólares por hora, excluyendo propinas, indicó en un comunicado el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador, autor de la propuesta.

You May Also Like