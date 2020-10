Nueva York pide el cierre de escuelas y negocios no esenciales de los barrios más afectados por el coronavirus

“Esta no fue una decisión fácil de tomar, y déjenme ser claro: no hemos visto ningún problema en estas escuelas. Sin embargo, debemos ser proactivos con respecto a la seguridad y la salud de los neoyorquinos”, ha señalado De Blasio. El alcalde ha alertado de que se han registrado cifras de contagios por Covid “constantemente altas” en nueve códigos postales y que “están proporcionando a estas áreas recursos adicionales”. “Pero cuando se nos presenta nueva información debemos actuar. No arriesgaremos los avances que hemos logrado “, ha añadido.

“Hoy no es un día para celebrar. Hoy es un día difícil”. Así lo ha manifestado este domingo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, durante una rueda de prensa en la que ha anunciado su intención de cerrar las escuelas y los negocios no esenciales de nueve barrios de la ciudad. Su objetivo es frenar la expansión del coronavirus.

