Nueva York empieza a reactivarse tras cien días de parón por la pandemia

Una de ellas es la Metropolitan Opera, que recientemente anunció que este año su temporada de espectáculos no empezará hasta el 31 de diciembre, anulando todas las actuaciones de otoño, mientras que el Museo Metropolitano (Met) ha dicho que no abrirá sus puertas hasta mediados de agosto, como pronto.

Por ello, se estima que buena parte de los museos y los teatros no vuelvan a abrir sus puertas, como pronto, hasta julio, aunque muchas de las pinacotecas más importantes de Nueva York aún no han anunciado una fecha fija para ello.

“Si digo que es seguro es porque creo que lo es para mí y para mis hijas. Si no, no lo pondría en marcha”, dijo tajante el gobernador tras ser preguntado por el papel que puede tener el sistema de transporte público en un posible repunte.

