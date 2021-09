Nueva York declara estado de emergencia por los remanentes de Ida

También se emitió una emergencia por inundación repentina para la ciudad de Nueva York y se extendió hasta las 3 am ET, según el servicio meteorológico, que cubre Manhattan, Queens, el Bronx y áreas tan al norte como White Plains. El área ya ha visto hasta 9 centímetros de lluvia en solo unas horas y se espera que las tasas de lluvia lleguen hasta 12,7 centímetros por hora durante el resto del miércoles.

El Servicio Meteorológico Nacional de Nueva York instó a la gente a mantenerse fuera de las carreteras. “Estamos viendo demasiados informes de rescates acuáticos y automovilistas varados. No conduzca por carreteras inundadas. No sabe cuán profunda es el agua y es demasiado peligroso”, dijo el servicio meteorológico.

You May Also Like