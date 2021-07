Nueva York declara el estado de emergencia para afrontar el fenómeno de la violencia armada | Internacional

“Vamos a contratar a jóvenes, a formarlos, a facilitarles el acceso al mercado de trabajo, pero no se trata sólo de darles un empleo, sino la oportunidad de iniciar una carrera laboral bien remunerada cuando acaben la escuela, de manera que no consideren ese empleo una solución provisional”, ha declarado Cuomo en un acto en la escuela de Derecho John Jay, en Nueva York. “Puedes ser carpintero, electricista, tendero… puedes tener todo un futuro por delante”, añadió el gobernador, en entredicho desde el pasado enero por una serie de acusaciones de acoso sexual y por su gestión de la pandemia en las residencias de mayores.

