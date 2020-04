Nueva York confirmó 630 nuevas muertes por coronavirus y ya tiene 113.704 infectados

“Los CDC están recomendado el uso de mascarillas no médicas para taparse la cara como una medida voluntaria adicional. Es voluntario, no hay que hacerlo. Es voluntario, no creo que yo vaya a hacerlo ”, anunció el mandatario en rueda de prensa, aunque dijo que “puede que sea algo bueno”.

“Nos estamos acercando al pico, dependiendo del modelo que se use estamos a 4, 5, 6, 7 días, aunque algunos lo alargan hasta 14 días, pero nuestra lectura de las proyecciones es que estamos en algún sitio cercano al rango de los siete días”, dijo el gobernador antes de hacer hincapié en que Nueva York todavía no está preparado para afrontarlo.

