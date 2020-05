Nueva York confirma tres muertes de menores por un síndrome inflamatorio relacionado con el coronavirus

“Tres jóvenes neoyorquinos han muerto por lo que podría ser una patología relacionada con la Covid que afecta a los niños”, ha explicado Cuomo en su rueda de prensa diaria. “Al principio creíamos que a los jóvenes no les afectaba la Covid-19. No estamos tan seguiros de que sea un hecho probado “, ha añadido Cuomo.

