Nueva York ahoga las penas del coronavirus en ‘cuarentinis’ y las licorerías festejan

“Tengo muchos clientes que trabajan en Wall Street. Están muy estresados por el derrumbe de la bolsa, están comprando muchísimo. Y no solo almacenan, están tomando más”, sostuvo el gerente de otra licorería de Manhattan que no reveló su nombre.

“¿Si los clientes están ansiosos? ¡Todo el mundo está ansioso! Y nosotros estamos aquí para aliviar esa ansiedad”, dijo a la AFP el consultor de vinos Randy Ray, de la tienda Fine Wines on First, en Midtown Manhattan.

