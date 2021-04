Nueva variante de coronavirus detectada en Belo Horizonte (Brasil)

Desde el inicio de la crisis sanitaria, el mandatario ha desdeñado la gravedad de la covid-19, a la que calificó de “gripecita” , censurado el uso de las mascarillas y defendido tratamientos con fármacos cuya eficacia contra esa enfermedad no ha sido comprobada, como la cloroquina. También se mostró resignado ante el avance inexorable de contagios en el país y afirmó que “el virus no se irá” y que “prácticamente es imposible erradicarlo”.

You May Also Like