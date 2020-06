Nueva temporada hacia la “normalidad” en el Teatro Real

La programación de Lessons in love and violence, coproducida con el Liceu, supone el estreno de la tercera ópera de George Benjamin. Dirigirá la orquesta Josep Pons con puesta en escena de Katie Mitchell, “una de las grandes damas del teatro británico junto con Deborah Warner”.

La nueva temporada reúne 15 títulos de ópera con “los mejores artistas del mundo”, de los que 7 son nuevas producciones: Rusalka, Peter Grimes, Lessons in Love and Violence, Norma y Viva la Mamma!. Se suman 2 estrenos absolutos, Marie y Tránsito ; 4 producciones invitadas: Un ballo in maschera, Don Giovanni, Siegfried y Tosca; y 4 óperas en versión de concierto: El nacimiento del Rey Sol, Elektra, Don Fernando, el emplazado y Orlando Furioso.

You May Also Like