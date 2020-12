Nueva sanción para Bralon Taplin, que acumula ya siete años de inhabilitación

El que fuera finalista olímpico de 400 metros podría no volver a correr en una prueba oficial hasta septiembre de 2026 . La primera sanción, impuesta por el TAS y de cuatro años, le mantendrá inhabilitado hasta el 29 de septiembre de 2023. A ésta habrá que añadir tres años más, es decir, hasta el 29 de septiembre de 2026, impuestos por la Unidad de Integridad del Atletismo por no estar localizable para ser sometido a controles antidopaje. Concretamente, no se pudo dar con el paradero de Taplin el 21 de abril, el 28 de agosto y el 25 de noviembre de 2019, por lo que ahora pagará por ello.

You May Also Like