Nueva plataforma democratiza la publicidad digital

Sostiene que se busca dar una vitrina a todos aquellos pequeños anunciantes que por la naturaleza de sus negocios no tienen personal o capacidad económica. “Estamos llegando a una nueva comunidad de anunciantes que en estos momentos por la naturaleza de sus negocios no anuncian ni en medios tradicionales ni en publicidad digital”.

Juan Carlos Planells, gerente general de Corprensa , señaló que manejar una campaña digital de forma eficaz y eficiente puede ser un proceso complejo y a veces hasta frustrante cuando no se cuenta con el personal o la asesoría. Y por otra parte, algunas veces no se sabe dónde saldrá la marca, lo que crea incertidumbre.

