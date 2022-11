Nueva oportunidad de regularización tributaria

En el caso de las multas en general por diversos motivos de incumplimientos tributarios de presentación de declaraciones e informes tributarios se ofrecen descuentos hasta del 60%, siempre que se cumplan las tres condiciones que señala la Ley: i) que el contribuyente no se encuentre investigado por evasión o defraudación fiscal; ii) que las obligaciones morosas en este aspecto de multas no hayan sido objeto de un acuerdo de pago con la DGI en aplicación de las anteriores amnistías del 2019 y 2021; iii) que los montos adeudados en este concepto de multas sean cancelados de contado antes del 31/12/2022.

