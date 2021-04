Nueva ola de covid-19 en EE.UU. podría lucir diferente, advierten

«Pero si no estás vacunado, debes comportarte como si fueras muy vulnerable a este virus, este no es el momento para enfermarte», agregó Hotez.

«La gente dice: ‘Bueno, solo quieren confinarnos para siempre’. No, esto no va a durar para siempre porque cada día que se vacunan a cuatro millones, tres millones de personas, se está cada vez más cerca del control».

«Lo que estamos viendo son focos de infección en todo el país, particularmente en personas más jóvenes que no han sido vacunadas, y también en niños en edad escolar», dijo el excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos, Dr. Scott Gottlieb, a «Face the Nation» de CBS el domingo.

